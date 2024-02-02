Хрюнов — о восстановлении Дацика: «Он нас еще порадует своими боями»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении бойца Вячеслава Дацика, на которого в январе напали собаки.

Ранее Хрюнов заявлял, что Дацик не сможет принять участие 16 февраля в шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Насколько я в курсе, процесс выздоровления идет. А значит он нас еще порадует своими боями», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее сообщалось, что в конце февраля между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может пройти бой-реванш.