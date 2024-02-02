Хрюнов — о восстановлении Дацика: «Он нас еще порадует своими боями»
Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении бойца Вячеслава Дацика, на которого в январе напали собаки.
Ранее Хрюнов заявлял, что Дацик не сможет принять участие 16 февраля в шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Насколько я в курсе, процесс выздоровления идет. А значит он нас еще порадует своими боями», — сказал Хрюнов «СЭ».
Ранее сообщалось, что в конце февраля между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может пройти бой-реванш.
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