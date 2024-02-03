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3 февраля, 21:49

Брат Исмаилова: «Вартанян и Исмагулов не затмят Магомеда и Токова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением насчет предстоящего поединка между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым в рамках турнира «Наше Дело».

«Даже близко бой Вартаняна и Исмагулова не затмил бы поединок Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова. Может, был бы рядом, но не затмил бы. Даже если бы прошел по правилам ММА. Если противостояние по кикбоксингу пройдет на встречных курсах, Вартанян и Исмагулов могут подраться и по ММА. Если они сразу подрались бы в смешанных единоборства, никто не стал бы смотреть их бой по правилам кикбоксинга. Но после кикбоксерского поединка бой по ММА болельщики могут ждать еще сильнее», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Вартанян последний бой провел против Артема Резникова в июне 2023 года на турнире ACA 159. В этом поединке техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Эдуард и выиграл Гран-при. На его счету 25 побед и четыре поражения.

Исмагулов в последний раз выходил в клетку против Гранта Доусона в июле 2023 года на турнире UFC on ESPN 48. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей. В его активе 24 победы и три поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дамир Исмагулов
Эдуард Вартанян
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