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Сегодня, 11:35

Тайсон Фьюри ведет переговоры о бое с Демси Маккином в августе в Австралии

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) может провести следующий бой в августе в Австралии против Демси Маккина (22-0), который занимает 58-ю строчку в рейтинге супертяжеловесов по версии BoxRec. Об этом сказал менеджер Маккина Анджело Ди Карло изданию The Herald Sun.

«Некоторое время назад начались разговоры о том, чтобы Демси провел бой с Тайсоном Фьюри в Австралии, и я думаю, что Демси — лучший вариант для «Цыганского короля», — сказал Ди Карло. — Мы очень хотим провести этот бой, я еще поговорю с лагерем Фьюри, и посмотрим, к чему это приведет.
Если Демси получит шанс выйти на ринг с Тайсоном Фьюри, это будет самый большой бой в истории Австралии, больше, чем Джефф Хорн — Мэнни Пакьяо»

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Тайсон Фьюри
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