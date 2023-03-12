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Дацик: «Мой нынешний вес — моя самая большая победа над самим собой»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Вячеслав Дацик.
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик поделился воспоминанием из прошлого, заявив, что в 2019 году весил 167 кг.

«4 года назад, когда я вышел из тюрьмы, в 2019 году я весил 167 кг! На данный момент уже больше года я не поднимаюсь выше 120 кг. Во время особо интенсивных тренировок бывает и до 116 кг вес падает. Те, кто называют меня жирным, может быть и правы, но так или иначе я стараюсь. И мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами, есть и такие как я. А как вы считаете, сколько мне еще нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?», — написал Дацик в соцсетях, опубликовав фотографию.

25 марта Дацик подерется с Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом в лиге Ural FC в Самаре, а затем 31 марта встретится с американцем Кевином Джонсоном — бывшим соперником Виталия Кличко, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Поединок состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вячеслав Дацик
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