Тактаров вступил в перепалку с бойцом Магомедом Исмаиловым в Инстаграме

Бывший боец UFC Олег Тактаров остро отреагировал на пост бойца лиги АСА Магомеда Исмаилова в Инстаграме.

32-летний Исмаилов 23 февраля выложил видео поединка между Тактаровым и канадцем Гарри Гудриджем на первом турнире Pride, который состоялся 11 октября 1997 года. Тактаров тогда проиграл нокаутом в первом раунде. Исмаилов отметил, что "у Тактарова были большие взлеты", но поведение ветерана ММА вынуждают "напомнить ему о маленьком падении".

Поводом для данного поста послужили критические высказывания 51-летнего Тактарова в адрес российских тяжеловесов – Сергея Харитонова и Виталия Минакова. 15 февраля Харитонов из-за удара в пах не смог продолжить бой с американцем Мэттом Митрионом, а 16 февраля Минаков по очкам уступил Чейку Конго из Франции. Тактаров выразил мнение, что Харитонов симулировал боль, а в бойцовских качествах Минакова он усомнился.

Тактаров оставил под постом Исмаилова комментарий: "Это почему у тебя больше не будет взлетов. В день, когда нормальные мужчины и женщины поздравляют тех, кто служил, с праздником, у тебя хватило ума напомнить мне о моих ошибках, без которых я бы не стал сильнее – тем, кем стал? Крепче держись за каждую ветку, за каждую трещину. Сегодня ты покатился вниз".

В воскресенье Исмаилов ответил Тактарову, призвав его не пытаться "с издевками добить молодого бойца, которому и так тяжело".

"Я сказал тебе твои же слова, и тебя задело, а как чувствует себя человек, который только-только проиграл бой?! Когда-то я смотрел на тебя с открытым ртом, теперь же смотрю со сморщенным выражением лица! Задумайся", – написал дагестанский боец.

Тактаров активно выступал с 1993 по 1998 годы, затем провел еще три поединка в 2001, 2007 и 2008 годах. Всего на его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи в тяжелом весе. В 1995 году Тактаров выиграл шестой турнир UFC.

У Исмаилова 13 побед, два поражения и одна ничья. 27 апреля на турнире ACA 95 в Москве он сразится с Вячеславом Василевским. Исмаилов выступает в средней весовой категории (до 83,9 кг).