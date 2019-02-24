Тактаров вступил в перепалку с бойцом Магомедом Исмаиловым в Инстаграме

Бывший боец UFC Олег Тактаров остро отреагировал на пост бойца лиги АСА Магомеда Исмаилова в Инстаграме.
32-летний Исмаилов 23 февраля выложил видео поединка между Тактаровым и канадцем Гарри Гудриджем на первом турнире Pride, который состоялся 11 октября 1997 года. Тактаров тогда проиграл нокаутом в первом раунде. Исмаилов отметил, что "у Тактарова были большие взлеты", но поведение ветерана ММА вынуждают "напомнить ему о маленьком падении".
Поводом для данного поста послужили критические высказывания 51-летнего Тактарова в адрес российских тяжеловесов – Сергея Харитонова и Виталия Минакова. 15 февраля Харитонов из-за удара в пах не смог продолжить бой с американцем Мэттом Митрионом, а 16 февраля Минаков по очкам уступил Чейку Конго из Франции. Тактаров выразил мнение, что Харитонов симулировал боль, а в бойцовских качествах Минакова он усомнился.
Как он мог так отлеживаться, свернувшись в сгруппированный комочек и пропускать?! А его левый, толи боковой, толи прямой, фиг пойми! Тактаров не боец короче, думаю ему больше подошли бы танцы! Если бы этот большой парень(Гари Гудридж) меня так бил, я ему сломал бы руки и ноги. . Не все удары руками, ногами можно поймать и сломать! И если даже боец не смог этого сделать, он не перестаёт быть бойцом! Я не люблю вспоминать маленькие падения человека, я люблю вспоминать его большие взлёты! У Тактарова были очень большие взлёты, а его нынешний образ, вынуждает меня напомнить ему о его маленьком падении! Надеюсь он вспомнит как это бывает, когда не можешь или не получилось! Обидно читать такую беспонтовую критику в адрес бойцов, от такого крутого в своё время спортсмена как Тактаров! #не #говори #так #как #не #хотел #бы #чтобы #говорили #о #тебе #магомедисмаилов
Тактаров оставил под постом Исмаилова комментарий: "Это почему у тебя больше не будет взлетов. В день, когда нормальные мужчины и женщины поздравляют тех, кто служил, с праздником, у тебя хватило ума напомнить мне о моих ошибках, без которых я бы не стал сильнее – тем, кем стал? Крепче держись за каждую ветку, за каждую трещину. Сегодня ты покатился вниз".
В воскресенье Исмаилов ответил Тактарову, призвав его не пытаться "с издевками добить молодого бойца, которому и так тяжело".
"Я сказал тебе твои же слова, и тебя задело, а как чувствует себя человек, который только-только проиграл бой?! Когда-то я смотрел на тебя с открытым ртом, теперь же смотрю со сморщенным выражением лица! Задумайся", – написал дагестанский боец.
К сожалению в день, когда у вас появляется повод поздравлять друг друга, у меня появляется повод для скорби! Видео наглядно покажет почему я так говорю! Это как получается, ошибки которые совершил Тактаров - сделали его сильнее! А ошибки, которые совершил Минаков - не сделают его сильнее, он просто не боец ?!) Так не бывает , если твои ошибки сделали тебя сильнее.... позволь и другим становится сильнее! А не пытайся с издёвками добить молодого бойца, которому и так тяжело(поражение всегда тяжело) !) Ты старшее поколение, подскажи, поддержи! То что я хотел донести до тебя, я донёс ! Я сказал тебе твои же слова и тебя задело, а как чувствует себя человек, который только-только проиграл бой ?! Когда то я смотрел на тебя с открытым ртом, теперь же смотрю со сморщенным выражением лица! Задумайся! #магомедисмаилов
Тактаров активно выступал с 1993 по 1998 годы, затем провел еще три поединка в 2001, 2007 и 2008 годах. Всего на его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи в тяжелом весе. В 1995 году Тактаров выиграл шестой турнир UFC.
У Исмаилова 13 побед, два поражения и одна ничья. 27 апреля на турнире ACA 95 в Москве он сразится с Вячеславом Василевским. Исмаилов выступает в средней весовой категории (до 83,9 кг).