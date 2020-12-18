Тактаров: «Сейчас Хабиб поймет, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит бойцовскую карьеру.

«Уйти вовремя — это талант, — сказал Тактаров во время прямого эфира в Instagram. — Я почему и сказал, что Хабиб сделал то, чего не сделал Федор. Хотя он еще этого не сделал. И вряд ли сделает. Сейчас поймет, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни, особенно с этими боями. Естественно, первое что придет на ум — дальше продолжать выступать. И потеряем героя — Кавказ, в частности».

24 октября 32-летний Нурмагомедов (29-0 в ММА, 13-0 в UFC) победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о прекращении бойцовской карьеры.