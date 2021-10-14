Тактаров о решении не пускать российских бойцов на ЧЕ по ММА в Киеве: «Позор вам на все века!»

Бывший боец UFC Олег Тактаров раскритиковал заявление президента Украинской федерации ММА Владимира Тесли о том, что на чемпионат Европы в Киеве не пустят спортсменов из России.

«Чиновники пользуются разладом России и Украины, на этом получая себе голоса, в основном прозападные. Каким-то образом поставили себе палки в колеса, сказали, что российская команда не въедет, а я уже вбил в график, что после Ростова лечу сразу в Киев, благо, я могу прилететь в любое время, когда захочу. Очень горько. Ребятам неудобно, ребята извиняются, но они ни при чем. Те, кто принимают решение, реально не отражают ситуацию, гласом народа они не являются. Не печальтесь, еще приедем, может, не в этом году. Если совсем плохо будет, я всем американское гражданство сделаю. Ха-ха, заявил я...



В любом случае грустно, не сможем флаг поднять, гимн не сможет прозвучать. Все прекрасно помнят, что я делал в Болгарии на турнире по ММА, когда приехала украинская делегация. Я собрал всех тренеров, организаторов, сказал: «Лучшие номера, лучшая еда, лучшее отношение — к украинским спортсменам», чтобы они не чувствовали себя обделенными, что им из-за ситуации в мире кто-то может создать тяжелую ситуацию. Это был 2014 год, все это знают, из-за этого, наверное, ко мне хорошо относятся на Украине. Еще раз говорю, стыдобища. Те, кто принимал это решение, если до них это дойдет — позор вам на все века», — сказал Тактаров в видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября. 13 октября сообщалось, что Украину могут лишить права на проведение турнира в случае, если российские спортсмены не будут допущены к участию в соревнованиях.