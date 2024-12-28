Тактаров прокомментировал конфликт Шлеменко и Александра Емельяненко

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о конфликте российских бойцов Александра Шлеменко и Александра Емельяненко.

«Склока двух наших бойцов на окончание «енко» сейчас стала главным событием в российских ММА. Одному я даже предложил быть его тренером по работе в партере, но что он ответил согласием. Вряд ли это состоится, потому что будет выглядеть, как какое-то чудачество, хотя не знаю, что есть чудачество: не зарабатывать деньги или делать такие поп-бои. Со стороны женщин, наверное, чудачество — не зарабатывать», — приводит слова Тактарова Vprognoze.ru.

Ранее Шлеменко заявил, что готов провести бой с Емельяненком, но не в своём промоушене Shlemenko FC, а на нейтральной площадке.