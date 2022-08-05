Тактаров о дебюте Макгрегора в кино: «Карьеры бойца у Конора уже нет. Она закончилась»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» на информацию о возможном дебюте ирландского бойца Конора Макгрегора в кино. По данным Deadline, спортсмен получил роль в ремейке боевика «Дом у дороги», который вышел на экраны в 1989 году.

«У Ван Дамма получилось, — сказал Тактаров «СЭ». — Не было образования, но было обаяние. Размеры у Конора подходят, харизма есть. Единственное, синдром Comedy Club. В боях он выглядит хорошо, а когда смотрит киношная камера 35 миллиметров — вдруг и не очень хорошо, куда-то все пропадает, нет глубины. Если такого не будет у Конора, пусть делает фильмы боевики. На все остальное надо учиться. Как минимум года 4. И неважно, есть или нет таланта. Образование должно быть непрерывным. Нужно заложить базу. Совмещать карьеру актера и бойца? Те, кто начинают сниматься — проигрывают. Карьеры бойца у Конора уже нет, она закончилась. Есть менеджмент, который зарабатывает деньги, но они понимают, что на боях этого не сделать. И UFC уже не сильно хочет, и шансов на победу мало. Есть золотая курочка, она должна нести яйца. Если Конор хочет карьеры в кино, ему нужно учиться столько же, сколько он учился боевым искусствам. Неожиданных переходов не бывает.

Тактаров рассказал, как предлагал менеджменту Макгрегора привлечь бойца к съемкам в кино.

«Давно еще я говорил менеджеру Макгрегора, что у меня есть прекрасный сценарий, как Россия спасла Америку от завоевания Англией. В сюжете был гонец, который, возможно, был ирландцем. Реальная история, могла бы быть снята. Сценарий был написан Рэндаллом Уоллесом, который написал «Храброе сердце». Менеджер сказал, что ничего не понимает в кино. Мне ответили: «Если кто-то в нашем менеджменте заинтересуется, мы вернемся к этому». Иранский менеджер ничем не лучше египетского. Они шустрые только, когда им выгодно», — добавил Тактаров.

В настоящее время 34-летний Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

На счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и 6 поражений в ММА.