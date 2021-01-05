Тактаров оценил технику Махачева: «На порядок выше, чем у любого из его одноклубников»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров прокомментировал технику и перспективы бойца UFC Ислама Махачева (18-1 в ММА, 7-1 в UFC).

«Когда Ислам Махачев мне напишет, когда мы с ним встретимся, когда пообщаемся, я вам все скажу [о перспективах Махачева]. Пока энергетики я не чувствую, — сказал Тактаров в прямом эфире в своем Instagram. — Я видел великолепную технику, которая была на порядок выше, чем у любого из его одноклубников. Но нет результата. А это... Такие вещи понимают только мудрые не по годам люди. И в меру хотя бы в какой-то момент уважительные. В какой-то момент... Которые могут вымя двух телок пососать одновременно».