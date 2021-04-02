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Президент Bellator готов организовать Федору Емельяненко бой с Оверимом или Дос Сантосом

17:38
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Президенту Bellator Скотту Кокеру нравится идея подписания контракта с экс-бойцами UFC Алистаром Оверимом или Джуниором Дос Сантосом для проведения боя с Федором Емельяненко.

«Мы не собираемся подписывать с этими парнями контракт на два года или шесть боев, или раскручивать их. Они достигли всего, сделали себе имя. Они уже стали легендами этого вида спорта. Но я хочу сказать, что и у нас свои легенды. Если окажется так, что надо будет искать Федору Емельяненко оппонента, то вариант проведения боя Федор — Алистар будет очень интересен мне. Также мне интересен бой Федора против Джуниора Дос Сантоса», — сказал Кокер в интервью MMA Junkie.

После того как Емельяненко победил Рэмпейджа Джексона в декабре 2019 года, планировалось, что его прощальный бой состоится в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса легендарному россиянину пришлось отложить планы на неопределенный срок.

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