Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октагон.

«Почитайте мои интервью! Олег Николаевич ни разу не ошибся в своих прогнозах,. Я уже все сказал! Посмотрите только оригинал, а не склеенную херню. Зачем меня про одно и тоже спрашивать? Я уже все рассказал. Мне за это спасибо не сказали. Зайдите «ВКонтакте» или другую соцсеть, комментарий Магомеда, где один мат перемат. Мне это нужно? Они от меня скрываются. Меня уважают люди, которые этим миром руководят. А я сейчас буду этих ублажать. Я ни одного плохого слова не сказал, когда был Рамадан, а мне пришло столько...» — сказал Тактаров.

Ранее глава UFC Дана Уайт встретился с Нурмагомедовым в Абу-Даби (ОАЭ) и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.