Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:16

Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Двалишвили

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

«В первом же бою Ян деклассировал Алджамейна Стерлинга, потому что на него настроился. Во втором поединке он помнил, что его деклассировал и настроя такого не было, потому получилось, что два раунда он в партере был зажат треугольником вокруг пояса. Здесь такого не будет, потому что Петр настроится.
Ему бы хорошо работать, как спортсмены из Советского Союза. Мы не делали никакого треш-тока, потому что это дешево и на это никто не ведется. Просто нужно молча прийти и без лишних слов победить. После боя, при желании, можно говорить, что хочешь. Разговор до поединка отбирает силы. Я заметил в футболе, что Лионель Месси играет, не болтая лишнего. Он всегда настроен. А наши футболисты могут много говорить, но мало делать. Как только выходишь и делаешь шоу одного артиста, морально пытаешься всех деклассировать, соперник в конце забьет пару голов и решит вопрос», — приводит Metaratings слова Тактарова.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221, который пройдет в Лас-Вегасе (США).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-yanu-stoit-otkazatsya-ot-tresh-toka-eto-deshevo-i-nikto-ne-vedetsya-222465/
0
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэн Хукер подерется с Джалином Тернером 4 марта на UFC 285
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости