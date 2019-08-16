Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов резко осудил Конора Макгрегора за то, что в апреле этого года он ударил пожилого мужчину в баре.

— Таких людей нужно сажать в тюрьму, — цитирует TMZ Sports Нурмагомедова. У этого парня нет класса, никакого уважения. Он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял разум. Он сходит с ума. Это безумие. Власти должны разобраться с ним. Это мое мнение. Я очень зол из-за этого видео. Я не понимаю, как ты можешь бить старика. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?

6 апреля ирландский боец атаковал пожилого мужчину в пабе The Marble Arch Pup, но видео инцидента появилось в сети только накануне. Конор решил угостить всех посетителей виски собственного производства , но мужчина отказался. Конор в ответ на это ударил его по лицу. Двое мужчин тут же вывели ирландца из бара.

Пока подтвержденной информации о том, был ли Макгрегор каким-либо образом наказан за свой поступок, нет.