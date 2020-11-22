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Сумасшедший турнир в Таиланде. Один дрался против троих

10:31
Турнир Fight Circus.
Турнир Fight Circus.

Необычный турнир по ММА под названием Fight Circus прошел в Банкгоке.

Шоу включало в себя нестандартные бои — например, там был бой четыре на четыре между двумя поп-рок группами.

Также в Бангкоке прошли бои в формате один против двоих и один против троих. Тяжеловес с псевдонимом Мухаммед Али бился с двумя тайскими бойцами-легковесами. Тайцы победили.

А вот тяжеловес под прозвищем Панда Панкс дрался в одиночку с тремя соперниками, которые весили вряд ли меньше 70 кг каждый. Панда проиграл техническим нокаутом.

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