Основатель организации кулачных боев Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов поделился ожиданиями от новой лиги смешанных единоборств Hardcore MMA, рассказав, кто из бойцов примет участие в первом турнире.

«В главном бою [первого турнира] сразятся Мариф Пираев и Никита Солонин. Будет еще много ярких противостояний. Там дерется и Максим Дивнич — чемпион M-1, также бойцы из Bellator, и экс-бойцы очень многих наших топовых российских лиг.

Поэтому наведем шороху. Это будет не совсем привычный формат — не таким как, например, «Битвы За Хайп» [шоу блогера Амирана Сардарова — Прим. «СЭ»] и других промоушенов. Это уже выход, в том числе и ютуба, на следующий уровень», — сообщил Сульянов в интервью «СЭ».

Согласно Sherdog на счету Пираева в ММА — 25 побед, 4 поражения и 1 ничейный бой. У Солонина — 5 побед и 2 поражения.

(Ислам Бабаджанов)