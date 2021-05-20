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Сульянов — о новом ММА-промоушене Hardcore: «Это уже выход на следующий уровень, в том числе и ютуба»

17:34
Анатолий Сульянов. Фото Instagram
Анатолий Сульянов. Фото Instagram

Основатель организации кулачных боев Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов поделился ожиданиями от новой лиги смешанных единоборств Hardcore MMA, рассказав, кто из бойцов примет участие в первом турнире.

«В главном бою [первого турнира] сразятся Мариф Пираев и Никита Солонин. Будет еще много ярких противостояний. Там дерется и Максим Дивнич — чемпион M-1, также бойцы из Bellator, и экс-бойцы очень многих наших топовых российских лиг.

Поэтому наведем шороху. Это будет не совсем привычный формат — не таким как, например, «Битвы За Хайп» [шоу блогера Амирана Сардарова — Прим. «СЭ»] и других промоушенов. Это уже выход, в том числе и ютуба, на следующий уровень», — сообщил Сульянов в интервью «СЭ».

 

Согласно Sherdog на счету Пираева в ММА — 25 побед, 4 поражения и 1 ничейный бой. У Солонина — 5 побед и 2 поражения.

(Ислам Бабаджанов)

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