Сульянов: «Бой Персидского Дагестанца против Пираева на Hardcore MMA более чем реален»

Основатель Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов назвал следующего вероятного соперника Мохаммада Хейбати, более известного как Персидский Дагестанец.

«Я думаю, что бой Персидского Дагестанца против Марифа Пираева на Hardcore MMA более чем реален, но сейчас у него уйдет около полугода на восстановление после операции на крестообразную связку», — сообщил Сульянов в разговоре с «СЭ» после последнего выпуска шоу HardConference.

На последнюю пресс-конференцию Hardcore Хейбати пришел на костылях. Как отметил Сульянов, боец перенес операцию. В главном бою первого турнира Hardcore по смешанным единоборствам Мариф Пираев сразится с Никитой Солониным. Ожидается, что ивент пройдет в июне.

(Ислам Бабаджанов)