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Сулумов не видит того, кто составил бы конкуренцию Махачеву в легком весе UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец Fight Nights Магомед Сулумов назвал бойцов, которые могли бы конкурировать с Исламом Махачевым.

«Вижу ли того, что смог бы победить Ислама Махачева в легком дивизионе UFC? Честно, не вижу, кто мог бы составить ему конкуренцию. Разве что реванш с Волкановски или супербой в 77 килограммах с Камару Усманом или Леоном Эдвардсом. В его весе равного противостояния нет. Что для меня интереснее — Махачев против Эдвардcа или Махачев против Волкановски? Бой с Волкановски. Эдвардс — чемпион, но у него не особо высокий уровень по сравнению с теми, кто мог бы стать чемпионом в этом весе», — приводит слова Сулумова «РБ Спорт».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-sulumov-ne-vizhu-kto-sostavit-konkurentsiyu-mahachevu-v-legkom-vese-ufc/
Ислам Махачев
ММА
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