Российский боец UFC Султан Алиев объявил о завершении карьеры после победы над японцем Кейта Накамура.

– Я хотел еще в октагоне объявить, но меня быстро вывели. У меня кончился контракт с UFC, и я завершаю карьеру бойца. Больше я выступать не буду ни в каком промоушне. Я хотел завершить на победной ноте, и у меня это получилось. Уже и возраст, с семьей побыть не успеваю. Кто-то дерется в 40 лет, но, мне кажется, это не здорово. Голова-то не железная, – сказал Алиев. (Михаил Потапов)

А активе 34-летнего россиянина 14 побед и 3 поражения, в UFC – 2-2.