Суд над Кейном Веласкесом отложен до августа

Судья по делу о нападении бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса (14-3) на Гарри Гуларте, который обвиняется в домогательствах к 5-летнему сыну Веласкеса, удовлетворила прошение адвоката бойца о переносе судебного слушания, пишет издание MMA Fighting.

Следующее заседание состоится 2 августа. Это уже третья просьба об отсрочке в назначении даты суда.

Веласкесу предъявлены многочисленные обвинения после того, как в феврале 2022-го он якобы 18 километров на высокой скорости преследовал автомобиль, в котором находился Гуларте. Как утверждается, боец стрелял по автомобилю из пистолета 40 калибра. Веласкес в конце 2022-го вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов.