Дана Уайт работает с Адамом Сэндлером над созданием новой комедии про UFC

UFC планирует снять новый документальный фильм о закулисной стороне жизни лиги, а также комедию с Адамом Сэндлером. Об этом сказал Дана Уайт во время выступления на шоу Пэта МакАфи.

«Нелегко снять документальный фильм. Но сейчас мы заключили сделку с Roku, в рамках которой мы снимаем документальный фильм о закулисной стороне жизни UFC. Фильм выйдет до конца года. Также мы сейчас работаем над шоу с Адамом Сэндлером. Это комедия о работе в офисах UFC», —? подчеркнул Уайт.

Продюсерская компания Сэндлера под названием Happy Madison за годы своего существования выпустила десятки фильмов и телесериалов, а также такие шоу, как «Голдберги» и «Правила совместной жизни».