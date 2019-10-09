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«Странно драться против того, с кого брал пример». Джексон — о бое с Емельяненко

12:23
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Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко, который пройдет 29 декабря в Сайтаме — пригороде Токио.

— Федор всегда был моим любимым бойцом. Это странно, драться против того, с кого брал пример. Он всегда показывал шоу, всегда хотел победить досрочно, это — один самых зрелищных бойцов в истории. Но я принимаю этот вызов, и рад, что это пройдет в Японии, стране, где я очень люблю выступать, — сказал Джексон.

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