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Странная тренировка Фергюсона на пляже перед боем с Хабибом

19:19
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Американский боец в легком весе Тони Фергюсон опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлена его пляжная тренировка.

На видео боец кувыркается через большой черный мяч.

Ближаший бой Фергюсон должен провести 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом. 31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.

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