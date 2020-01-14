Странная тренировка Фергюсона на пляже перед боем с Хабибом
19:19
Американский боец в легком весе Тони Фергюсон опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлена его пляжная тренировка.
На видео боец кувыркается через большой черный мяч.
Ближаший бой Фергюсон должен провести 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом. 31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.
Tony Ferguson gets some beach training in ahead of his title fight with Khabib Nurmagomedov ?#UFC249 pic.twitter.com/talKpaAGeD— 32Red (@32Red) January 14, 2020
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