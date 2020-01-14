Странная тренировка Фергюсона на пляже перед боем с Хабибом

Американский боец в легком весе Тони Фергюсон опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлена его пляжная тренировка.

На видео боец кувыркается через большой черный мяч.

Ближаший бой Фергюсон должен провести 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом. 31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.