Столяренко из Литвы одержала победу на UFC 276 сабмишном на 42-й секунде

Литовский боец Юлия Столяренко в раннем предварительном карде UFC 276 победила австралийку Джессику-Роуз Кларк.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Столяренко сабмишном на 42-й секунде.

На счету 29-летней Столяренко 10 побед и 7 поражений, у 34-летней Кларк 11 побед при 8 поражениях.

В главном поединке турнира UFC 276, который проходит в Лас-Вегасе, встретятся Исраэль Адесанья (Нигерия) и Джаред Каннонье (США).