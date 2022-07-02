Боец ММА Гребнев спрогнозировал исход потенциального боя Волкановски с Оливейрой и Махачевым

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев спрогнозировал исход потенциального боя чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски с претендентами на пояс в легком весе Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Мне кажется, Александер Волкановски проиграет Чарльзу Оливейре. Бразилец обладает феноменальными навыками в джиу-джитсу, длинные конечности. На мой взгляд, он либо будет постоянно угрожать болевыми, либо локтями, вследствие чего тот сам будет уставать.

Одним словом, для Волкановски это кошмарный бой. На его месте я бы лучше подождал, пока Ислам Махачев заберет титул, и уже подрался с ним. Могу ошибаться, но в этой битве у него будет немного больше шансов, ведь россиянин не такой острый в ударке. Но в партере он все равно его «уничтожит» — цитирует Гребнева RT.

В ночь на 3 июля Волкановски будет защищать свой пояс против Макса Холлоуэя на турнире UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.