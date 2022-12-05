Стивен Томпсон хочет подраться с Конором Макгрегором

39-летний полусредневес Стивен Томпсон (17-6) заявил, что он бы с удовольствием провел бой с Конором Макгрегором (22-6).

«100 процентов, я бы с удовольствием принял бой с Конором. Это был бы потрясающий поединок. Мы повеселились бы в центре восьмиугольника. Давайте сделаем так, чтобы этот бой состоялся!», — приводит слова Томпсона издание BJ Penn.

Томпсон победил Кевина Холланда (23-9) техническим нокаутом в четвертом раунде. Холланд не смог выйти на заключительный раунд. Также бойцы получили бонусы за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов. Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.