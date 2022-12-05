Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:48

Роман Долидзе объяснил, почему хочет драться с Чимаевым

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Грузинский средневес Роман Долидзе (12-1) сообщил, что он уважает Хамзата Чимаева (12-0), но хочет проверить себя в бою против высококлассного борца.

«Я думаю, что он больше не сделает вес для полусреднего дивизиона, он будет выступать в среднем, — приводит слова Долидзе MMA Fighting. — Ему нужен рейтинговый соперник. Для него бой со мной — это отличная возможность попасть в топ-10, да и я хотел бы проверить себя.

Повторюсь, я его знаю. Он хороший человек, и я уважаю его как бойца, но я хочу драться с лучшими... он борец высокого уровня, но я тоже высококлассный спортсмен. Я здесь только для того, чтобы драться с громкими именами".

34-летний Долидзе победил Джека Херманссона (23-8) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря в Орландо, США.

Хамзат Чимаев
ММА
0
Читайте также
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Фьюри победил Чисору и защитил чемпионский титул
Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал предложение Риги бить по аэродромам РФ
Появились кадры драки у бара в Санкт-Петербурге с участием Лепса
Бывший разведчик США назвал сроки победы российской армии на Украине
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туменов: «Почему Магомедова в АСА должны побить? Он не даст завалить себя»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости