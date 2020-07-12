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Стерлинг поздравил Яна и заявил, что хочет провести бой с ним

09:14
Алджамейн Стерлинг. Фото essentiallysports.com.
Алджамейн Стерлинг. Фото essentiallysports.com.
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Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг поздравил россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо. Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 251.

«Отличный бой, ребята! — написал Стерлинг в Twitter. — Полностью заслуженная победа Яна! Ты по-настоящему крутой. С нетерпением жду возможности разделить с тобой октагон, братишка».

Россиянин завоевал титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.

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