«Стану чемпионом UFC в полусреднем весе». Чимаев готов драться с любым соперником

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, после победы над валлийцем Джоном Филлипсом в рамках турнира UFC на «Бойцовском острове» заявил, что намерен стать чемпионом организации. Эта победа стала для него первой в UFC.

— Чувствую себя потрясающе, — сказал Чимаев после боя. — Готов на следующей неделе биться. Мне без разницы, хоть завтра побьюсь. Я очень голоден. Я пока буду в Абу-Даби, так что если у вас есть соперник, то дайте мне его. Я готов биться на любом турнире. Я стану чемпионом UFC в полусреднем весе. Дайте мне любого, и я разнесу его, как сделал это сегодня.