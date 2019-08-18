Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре

Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.

— Мужчина, которому Макгрегор предложил виски, сказал: «Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой напиток», — приводит Irish Mirror слова источника. — И Конору это не понравилось, после чего он замахнулся на него.

Насколько знаю, он больше не был в этом баре. Это случилось еще в апреле. Это было глупо, и мужчине, возможно, стоило передать виски кому-то другому и просто сказать «спасибо».

6 апреля ирландский боец атаковал пожилого мужчину в пабе The Marble Arch Pup, но видео инцидента появилось в сети только накануне. Конор решил угостить всех посетителей виски собственного производства, но мужчина отказался. Конор в ответ на это ударил его по лицу. Двое мужчин тут же вывели ирландца из бара.

«Таких людей нужно сажать в тюрьму». Хабиб — эмоционально о поступке Макгрегора в отношении пожилого мужчины