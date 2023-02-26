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Сегодня, 10:19

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам UFC Fight Night 220

Давид Хачатрян
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Шесть бойцов получили денежные бонусы за «Выступление вечера» по итогам турнира UFC Fight Night 220, в том числе Брендан Аллен (21-5), Татьяна Суарес (9-0), Майк Малотт (9-1), Тревор Пик (8-0), Джордан Ливитт (11-2) и Джо Солецки (13-3).

Бонус за «Бой вечера» выделен не был.

Турнир UFC Fight Night 220 состоялся 25 февраля в Лас-Вегасе, США. Главный бой вечера между Никитой Крыловым (29-9) и Райаном Спэнном (21-7) сорвался из-за проблем Крылова с желудком.

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