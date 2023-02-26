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Нурулло Алиев: «Мы это сделали. Я горд, что являюсь достойным сыном своего народа»

Нурулло Алиев поблагодарил всех, кто поддерживал его в дебютном поединке на UFC
Давид Хачатрян
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23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) поблагодарил всех, кто поддерживал его в дебютном поединке на UFC Fight Night 220.

«Мы это сделали. Я горд, что являюсь достойным сыном своего народа. Спасибо всем, кто болел и переживал. Мой Таджикистан, я чувствовал вашу поддержку», — написал Алиев в соцсетях.

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

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