Стала известна стоимость промоушена UFC

Президент UFC Дана Уайт назвал ориентировочную стоимость организации. По его словам, за этот год произошел серьезный рост по всем направлениям, несмотря на пандемию.

На данный момент стоимость промоушена составляет примерно 9-10 миллиардов долларов.

— Мы побили почти каждый рекорд. Превысили 10 миллионов подписчиков на YouTube. Это дало нам статус Diamond Play. Для нас это был удивительный год, — отметил Уайт в интервью TSN. — Стоимость UFC? Вероятно, 9-10 миллиардов.