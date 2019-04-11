"Спорт-Экспресс" и Videomore.ru дарят билеты на турнир UFC в России!

В Санкт-Петербурге 20 апреля состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 149, которого с нетерпением ждут все поклонники ММА в России. Важная новость для любителей боев – смотреть турниры UFC теперь возможно в онлайн-кинотеатре Videomore.

Впрочем, с помощью "СЭ" и videomore.ru есть шанс увидеть грандиозные бои UFC не только сидя у экрана, но и вживую. Мы вместе организовали конкурс – и подарим одному счастливчику два билета на турнир в Санкт-Петербурге 20 апреля! Розыгрыш проходит в социальной сети Инстаграм.

Для участия в конкурсе переходите на нашу страницу в Инстаграм. Вот что нужно сделать:

Подписаться в Инстаграм на @videomore_ru и @sport_express

Написать в комментариях к посту, который анонсирует конкурс, фамилии троих будущих победителей предстоящих боев 14 апреля:

Макс Холлоуэй VS Дастин Порье

Келвин Гастелум VS Исраэль Адесанья

Овинс Сент Прю VS Никита Крылов

Комментарии принимаются до 7:00 14 апреля. Билеты достанутся участнику, который первым угадает ВСЕХ трех победителей. Итоги объявим 14 апреля в 12:00 у нас в профиле Инстаграм.

Но помните – если вам не улыбнется удача, бои UFC всегда можно смотреть на Videomore.ru!