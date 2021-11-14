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Спенсер нокаутировала Летсон на UFC Fight Night

01:21

Канадская боец ММА Фелиция Спенсер одержала победу над американкой Лией Летсон в поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Бой прошел в рамках женского полулегкого веса. Канадка победила техническим нокаутом в третьем раунде. Рефери остановил бой, так как американка пропустила много ударов и не оказывала сопротивления.

30-летняя Спенсер одержала девять побед в ММА при трех поражениях. У ее соперницы, 29-летней Летсон пять побед и два поражения.

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Евгений Петров все материалы автора
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