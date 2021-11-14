Спенсер нокаутировала Летсон на UFC Fight Night

Канадская боец ММА Фелиция Спенсер одержала победу над американкой Лией Летсон в поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Бой прошел в рамках женского полулегкого веса. Канадка победила техническим нокаутом в третьем раунде. Рефери остановил бой, так как американка пропустила много ударов и не оказывала сопротивления.

30-летняя Спенсер одержала девять побед в ММА при трех поражениях. У ее соперницы, 29-летней Летсон пять побед и два поражения.