Спенсер нокаутировала Летсон на UFC Fight Night
01:21
Канадская боец ММА Фелиция Спенсер одержала победу над американкой Лией Летсон в поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).
Бой прошел в рамках женского полулегкого веса. Канадка победила техническим нокаутом в третьем раунде. Рефери остановил бой, так как американка пропустила много ударов и не оказывала сопротивления.
30-летняя Спенсер одержала девять побед в ММА при трех поражениях. У ее соперницы, 29-летней Летсон пять побед и два поражения.
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