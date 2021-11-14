Уильямс нокаутировал Баезу в третьем раунде на турнире Лас-Вегасе

Американский боец ММА Хаос Уильямс победил своего соотечественника Мигеля Баезу в поединке главного карнда UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Поединок прошел в рамках полусреднего веса. В третьем раунде Уильямс отправил своего соперника в нокаут. Бой был остановлен.