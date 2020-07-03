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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

3 июля 2020, 15:07
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

— Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, — говорится в публикации в официальном Twitter «Спартака». — Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.

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