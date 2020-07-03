«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова
3 июля 2020, 15:07
Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.
— Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, — говорится в публикации в официальном Twitter «Спартака». — Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа.
Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.
Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов — преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 3, 2020
Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа. pic.twitter.com/7vMqCA0W4h
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