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Сегодня, 14:28

Союз ММА России обратится в Минспорт по факту массовой драки на турнире Hardcore

Алина Савинова
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Союз ММА России обратится в Министерство спорта страны по факту массовой драки, которая произошла на турнире Hardcore в Москве.

«Мы обратимся в Минспорт по факту данной ситуации», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Турнир прошел 19 апреля в Москве. Главным событием стал бой Аркадия Осипяна и Али Хейбати. После их поединка в зале началась массовая драка. Хейбати также ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов.

Ранее руководство организации Hardcore сообщило, что дисквалифицирует всех участников массовой драки.

Источник: ТАСС
ММА
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