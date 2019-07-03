Сотрудники ГИБДД обвиняются во взяточничестве после остановки жены Дацика

Боец ММА Вячеслав Дацик написал заявление в полицию, в котором указал, что хотел передать 30 тысяч рублей инспекторам ДПС, информирует "Фонтанка". В итоге два инспектора ГИБДД Выборгского района Петербурга (капитан полиции Сергей Павлов и старший лейтенант полиции Сергей Иванов) обвиняются в получении взятки, против них возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел около месяца назад. Наряд ГИБДД остановил машину, за рулем которой сидела супруга Дацика Виктория. Девушка вызвала своего мужа, чтобы он решил вопрос с сотрудниками.

Полицейские говорят, что Дацик пошел снимать деньги в банкомате, так как ему надо было эвакуировать машину. Сам же Дацик в своем заявлении указал несколько другое: он действительно снимал 30 тысяч рублей со своей кредитки, но только для того, чтобы якобы передать всю сумму инспекторам ДПС.

Любопытно, что руководителем Следственного комитета по Выборгскому району является Александр Скибенко. Он возглавлял Следственный комитет по Петроградскому району именно в те дни, когда против Дацика там возбудили уголовное дело после погрома борделей. По этому делу Дацик провел в заключении примерно 2,5 года.

К тому же то дело возбуждала следователь Екатерина Лурье, которая после перешла вслед за Скибенко в Выборгский район. Теперь же в ее производстве находится дело в отношении этих двух сотрудников ГИБДД.