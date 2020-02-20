Соперника Харитонова рассмешил вопрос о российском футболе
Бразильский боец Фернандо Родригес перед поединком с россиянином Сергеем Харитоновым ответил на вопрос про футбол.
— Бразилия бьется за разные титулы, — цитирует Родригеса «РЕН ТВ». — Но, что касается футбола, надо признать, что в Бразилии он все-таки лучше.
— Немного, — ответил журналист на пресс-конференции, после чего боец рассмеялся.
- Конечно, я буду защищать Бразилию, испытывая при этом глубочайшее и полнейшее уважение к истории ММА как таковой, к истории российских спортсменов. И Сергея Харитонова, Хабиба Нурмагомедова, Федора и Александра Емельяненко.
Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF за чемпионский титул в весовой категории свыше 110 кг. 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.
На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/663542-sopernika-kharitonova-iz-brazilii-rassmeshil-vopros-o-rossiiskom-futbole