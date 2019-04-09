Соперник Дацика: "Я предлагал 500 тысяч за победу? Это нормальная раскрутка боя"

Youtube-блогер Артем Тарасов, который 15 апреля проведет бой против скандально известного бойца Вячеслав Дацика, заявил "СЭ", что в предстоящем поединке его будут поддерживать болельщики с Кавказа, которым Дацик как-то насолил. Бой с блоггером станет для Вячеслава первым после выхода из тюрьмы.

– Какие ожидания от боя, когда планируете "вырубить" оппонента? Применимо ли это слово для человека с таким весом?

– Слово "вырубить" применимо к любому человеку. Чем меньше продлится бой, чем лучше. Та субкультура, которую несет в себе Дацик, для меня недопустима. Но при этом он тяжелый соперник, опасный боец, драчун по жизни. У нас есть для него сюрпризы.

– В этом бою есть что-то от спорта?

– Конечно, в бою есть хайп, но это и спорт. Если два человека с разницей в 75 килограммов выходят биться, то как минимум можно говорить, что у них есть яйца. Мы не в настольный теннис выходим поиграть. У меня есть поддержка, много поддержки с Кавказа, видимо, Дацик им как-то насолил.

– Дацик обвиняет вас в предложении ему 500 тысяч рублей за договорное поражение.

– Это ход, разговоры. Что он сейчас бы ни сказал, это все слова, нет доказательств, фактов. Где пруфы? А вообще понятно, что это все оговаривается, этим занимаются команды. Он делает заявление, мы – ответку. Это нормальная раскрутка боя. (Дмитрий Кузнецов)