Следующим соперником Хабиба будет либо Фергюсон, либо Сен-Пьер

Ризван Магомедов рассказал «СЭ», где и когда может состояться следующий бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, и кто может стать его соперником.

— Дана Уайт сказал, что ближайшим соперником Хабиба должен стать Тони Фергюсон. Али Абдель-Азиз же назвал имяЖоржа Сен-Пьера. Какова ситуация на самом деле?

— Конечно, соперником будет либо Фергюсон, либо Сен-Пьер. Если вы спросите, кого мы бы хотели видеть в качестве противника Хабиба, то это Сен-Пьер. Не потому, что мы избегаем поединка с Тони. Абсолютно нет. Сен-Пьер на порядок опаснее. Критики, видимо, подзабыли, кто такой Сен-Пьер, будто начали интересоваться ММА только вчера. Сен-Пьер — это огромное имя, это бывший чемпион в двух весовых категориях, защищавший титул очень много раз. Он — идеальный соперник, чтобы оставить наследие в ММА. Это я говорю всем критикам, всем тем, кто говорит, что мы избегаем боя с Фергюсоном. Хабиб должен был драться с Тони четыре раза. Дважды бой сорвался из-за травм у Хабиба, дважды — из-за травм у Тони. Все хотели, чтобы их поединок состоялся, но звезды не сошлись.

— Сен-Пьер — более привлекательный вариант с точки зрения спорта или денег?

— Тут все составляющие: и спорт, и шумиха вокруг боя. Поединок с Сен-Пьером будет интереснее и намного более кассовым, чем с Фергюсоном. (Илья Андреев)

Менеджер Хабиба: «UFC ведет переговоры с Сен-Пьером»