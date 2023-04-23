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Сидельников: «У Блейдса был неправильный геймплан на бой с Павловичем»

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Боец Bellator и шестикратный чемпион мира по боевому самбо в тяжелом весе Кирилл Сидельников прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом.

«Серега действовал в своей манере так, как он действует всегда, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Сидельникова. — У Кертиса проходили встречные удары, в частности левый джеб, но по Сергею было видно, что все нормально. Он держал все под контролем. Итог был понятен. У Кертиса изначально был неправильный геймплан. Зачем идти махаться в рубку с человеком, у которого пять побед подряд нокаутами. Я, конечно, рад за победу Сереги, болел за него искренне, но от Кертиса ждал большего. Думал, что он будет действовать грамотнее и пойдёт в борьбу, где он, возможно, сильнее, но мы этого не увидели. Один раз он попытался, но Серега его адекватно встретил. Блейдс полностью провалился в ударной технике и неправильно настроился на этот бой».

В ночь на 23 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде американца Блейдса и продлил свою серию досрочных побед до шести поединков.

Источник: mma.metaratings.ru
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
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