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Сегодня, 23:09

Оздемир: «Крейг очень опасен, но я следовал геймплану и хорошо защищался»

Оздемир назвал Крейга очень опасным бойцом
Никита Горшенин
Корреспондент
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Швейцарский боец Волкан Оздемир прокомментировал победу над шотландцем Полом Крейгом на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Он очень опасен на земле, вы видели, что он делал в своих трех последних боях. Большой, агрессивный парень с трюками. Я чувствовал себя крепко сегодня, всякий раз, когда он хватал меня, пытался зайти на болевой на ногу, я защищался. Я смог следовать геймплану, не смотрел его бои, смотрел только мой тренер, впервые я опробовал такой метод, и он отлично сработал. Я делал то, что он говорил мне делать», — сказал Оздемир.

В предыщем поединке 30 октября 32-летний Оздемир проиграл российскому бойцу Магомеду Анкалаеву единогласным решением судей на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

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