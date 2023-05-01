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Сегодня, 15:13

Штырков заявил, что Вахитов «постелит» много людей в ММА

Алина Савинова
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Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков считает, что кикбоксера Артема Вахитова ждет успех в боях по правилам ММА.

«Вахитов — топ. Перчатки в кике или боксе играют большую роль, дают возможность перекрываться. Но я не думаю, что это аспект будет для него проблемой в ММА. В 32 года и с его базой переход в смешанные единоборства — это нормально, если ему грамотно подбирать соперников, не борцов хорошего уровня. Будет «постелено» много людей. Вполне возможно, что он повторит успех Алекса Перейры, который стал чемпионом UFC. Не знаю, будет ли успех конкретно в UFC, там своя кухня, но успех в боях ММА — без проблем. У него есть имя, огромный бэкграунд, есть все. Под таких бойцов надо сразу делать громкие бои», — цитирует Штыркова Metaratings.ru.

30 апреля стало известно, что Вахитов 11 июня дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Его соперником станет Ашраф Башанди из Египта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-vakhitov-postelit-mnogo-lyudei-v-mma-247628/
Иван Штырков
ММА
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