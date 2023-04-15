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Сегодня, 17:10

Штырков заявил, что думал об участии в Гран-при ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков заявил, что его участие в Гран-при полутяжелого веса ACA практически исключено.

«Это была бы интересная история для меня, если бы не моменты, по которым мы завершили сотрудничество с ACA. Мне кажется, что никто ни на кого не в обиде. По крайней мере, я точно. Никого не хотел оскорбить тем, что получилось. Наоборот пытался объяснить свое решение. В связи с этим могу сказать следующее. Я думал об участии в Гран-при. Но без конкретного действия с обращением в ACA, чтобы меня подписали на Гран-при. Думаю, что этого не будет. Идея отличная. Поддерживаю движуху лиги. Всем интересно, все следят, но свое сотрудничество с ACA мы закончили», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Штырков должен был провести бой с Леонардо Силвой 6 марта 2022 года. Но за четыре дня до турнира стало известно об отмене встречи. Сам Штырков говорил о том, что расторжение контракта было инициативой со стороны ACA. В лиге уход Штыркова связали с тем, что спортсмен отказался подписывать новый долгосрочный контракт.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-ya-dumal-ob-uchastie-v-gran-pri-aca-243484/
Иван Штырков
ММА
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