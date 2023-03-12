Штырков о поражения Яна от Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался насчет поражения Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«Точно не могу сказать, почему так вышло. Одно могу подчеркнуть — Петя для меня при любых раскладах остается лучшим. А дерьмо случается. Черные полосы и в жизни, и в работе бывают у всех. Главное — не падать духом, не унывать и продолжать достойно жить! Что и будет делать Петр, я уверен. А по поводу толчка на взвешивании, знаю точно одну вещь — Петя с ровного места не будет делать того, за что не ответит обоснованно. Зачем вот только гадать, почему это произошло и по какой причине, когда можно спросить у самого Пети?» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.