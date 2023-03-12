Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:45

Вартанян: «Было бы интересно посмотреть бой Волкова с Джоном Джонсом»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА Эдуард Вартанян заявил, что хотел бы посмотреть, как российский тяжеловес Александр Волков будет драться с действующим чемпионом UFC Джоном Джонсом.

«Интересно было бы посмотреть Александра Волкова с Джоном Джонсом. На самом деле, Джонса может победить только он сам. У него дело не в голове, а в подготовке. К примеру, за пять дней до первого боя с Александром Густаффсоном пьяный в драбадан ввалился в гостиницу. Он сам говорил, что перед боем с Сирилом Ганом провел три спарринга. Но, в любом случае, это тяжи, тут может все решить один удар», — приводит слова Вартаняна «Газета.ру».

12 марта Волков на турнире UFC Fight Night 221 дрался с молдаванином Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19949119.shtml
Александр Волков (единоборства)
Джон Джонс
ММА
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков о поражения Яна от Двалишвили

Рамазан Исмаилов: «Петру Яну нужно ехать на подготовку в Дагестан»
Новости
RSS RSS
Все новости