Штырков будет болеть за Шлеменко, если тот выйдет против Исмаилова

Иван Штырков рассказал «СЭ», что будет болеть за Александра Шлеменко в его потенциальном бою с Магомедом Исмаиловым.

13 декабря на турнире АСА 115 в Москве Штырков проиграл Исмаилову единогласным решением судей.

— Вы спаринговались со Шлеменко. Как думаете, если бы был бой с Магомедом Исмаиловым, кто бы победил?

?— Интересный бой. Я буду болеть, переживать за Сашу. Он сыграл большую роль в моей жизни вообще. В моей карьере тем более. Но я настолько симпатизирую и Маге, что буду переживать и за того, и за другого. Я знаю, что это жесткий спорт. Но моя симпатия будет на стороне Шлеменко. Оба зрелищные ударники, выносливые.

(Константин Колмаков)