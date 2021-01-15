Шоппинг Макгрегора: ирландец надел элитные часы «Распутин» с порно-картинкой

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Instagram несколько фотографий и видео с шоппинга в Дубае. Он сообщил, что приобрел кабриолет «Роллс-Ройс», костюм и часы, стоимостью около миллиона долларов.

Также ирландец в сторис Instagram продемонстрировал у себя на руке инкрустированные бриллиантами часы «Распутин», чей механизм включает в себя порно-картинку с занимающимися сексом мужчиной и женщиной (эта сцена появляется после нажатия специальной кнопки).

Несмотря на пикантность механизма, Макгрегор показал его в Instagram. Стоимость таких часов составляет порядка 2 миллионов долларов США. Приобрел ли их Конор — неизвестно.

Макгрегор готовится к бою с американцем Дастином Порье. Поединок пройдет 24 января рано утром по московскому времени в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 257.